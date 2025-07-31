Meta створює персональний ШІ: як суперінтелект змінить наше життя

Напередодні публікації квартального звіту Meta, генеральний директор компанії Марк Цукерберг озвучив своє бачення майбутнього штучного інтелекту. За його словами, ціль Meta - створити персональний, надрозумний ШІ, доступний кожному, зокрема у вигляді пристроїв, що носяться, таких як розумні окуляри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Цукерберг озвучив ціль Meta

Цукерберг заявив, що такий ШІ стане помічником у досягненні цілей, втіленні творчих ідей, пригод і розвитку особистого потенціалу. Він представив своє бачення у вигляді відкритого листа і тексту на веб-сторінці, де наголосив, що компанія прагне зробити "персональний суперрозум" доступним усім, навіть якщо на це знадобиться час.

Йдеться про суперінтелект - термін, яким називають ШІ, здатний виконувати широке коло завдань на рівні або вище за людський.

"Прогрес поки що йде повільно, але його неможливо не помітити. Створення суперінтелекту вже не виглядає фантастикою", - наголосив Цукерберг.

Meta інвестує мільярди в розробку суперінтелекту

Його заява прозвучала на тлі безпрецедентної активності Meta у сфері ШІ. У квітні компанія інвестувала 14,3 млрд доларів у придбання 49% компанії Scale AI - одного з лідерів у сфері підготовки даних для ШІ-моделей.

У результаті було створено новий дослідницький центр з розробки суперінтелекту, який очолив CEO Scale AI Олександр Ванг. Meta активно переманює фахівців з OpenAI, Google DeepMind, Anthropic і Apple, пропонуючи їм контракти на суму від 1 млн до 100 млн доларів.

Однак далеко не всі провідні вчені погоджуються на пропозиції. Багато з них уже забезпечені фінансово, і їх цікавлять не гроші, а місія та етичні принципи, з якими вони можуть себе асоціювати. Цукерберг, мабуть, намагається сформувати саме таку ідеологію навколо свого проекту.

Meta проти підходу OpenAI

У листі він також натякнув на відмінності в підходах Meta і конкурентів: "Наша мета відрізняється від інших гравців, які вважають, що суперінтелект має централізовано виконувати всю цінну роботу, а людство житиме за рахунок його результатів", - написав Цукерберг.

У такий спосіб він, імовірно, відреагував на висловлювання CEO OpenAI Сема Альтмана, який раніше заявляв, що розвиток ШІ може призвести до масової автоматизації праці та впровадження безумовного базового доходу.

Крім того, глава Meta вкотре підтвердив свою ставку на розумні окуляри як на ключові персональні пристрої майбутнього. Він також застеріг від бездумного відкриття коду АІ-моделей, нагадавши, що такі рішення потенційно можуть бути вразливими і використовуватися на шкоду.

"Частина цього десятиліття, що залишилася, вочевидь, стане вирішальною у визначенні того, який шлях обере технологія: чи стане вона інструментом особистого розвитку або замінить значну частину суспільства", - підсумував Цукерберг.