Meta вводить нові жорсткі правила на Facebook: кого це торкнеться
Meta оголосила про нові заходи проти авторів, які копіюють чужий контент на Facebook.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.
Деталі оновлення
В оновленні компанії йдеться про те, що акаунти, які багаторазово і "неправомірно" використовують чужі тексти, фото або відео, будуть позбавлені монетизації на певний термін. При цьому обмеження торкнуться всіх публікацій таких сторінок, а не тільки тих, які порушують правила.
Meta уточнює, що покарання спрямоване на розміщення чужого контенту без дозволу або значних доробок, а не, наприклад, на реакційні відео.
Раніше Meta вже впроваджувала схожі заходи в Instagram - там компанія замінювала повторно опубліковані ролики Reels оригінальними. Зараз у Facebook планують додати посилання на оригінальні відео при виявленні дублікатів.
Останній крок Meta пов'язаний із бажанням знизити кількість спаму і небажаних публікацій у стрічці Facebook. З початку року компанія покарала понад 500 000 акаунтів за спам і маніпуляції із залученістю, обмеживши показ їхнього контенту і позбавивши монетизації.
Крім того, було видалено понад 10 мільйонів профілів, які видавали себе за великих творців контенту.
Для допомоги авторам Meta запускає новий інструмент - панель аналітики в застосунку, яка показуватиме проблеми з охопленням і монетизацією, включно з неоригінальним контентом і спамними підписами.
Як працюватиме нова функція (фото: Meta)
Вас може зацікавити:
- Як вимкнути функцію доступу до особистих фото на Facebook
- Meta змінила формат відео у Facebook
- Facebook, Instagram і Yandex підозрюються у зборі даних користувачів Android