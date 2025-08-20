Meta запускает революционный AI-переводчик для Facebook и Instagram: что он умеет

По словам компании, новая функция призвана упростить коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках, и сделать видео и Reels доступными для более широкой международной аудитории.

Как это будет работать

На данный момент в один клик можно перевести Reels с английского на испанский и обратно. В будущем поддержка будет расширена и на другие языки.

Для Facebook также доступна отдельная функция: авторы видео могут загружать сразу несколько аудиодорожек, чтобы ролик был доступен на разных языках. Пока неизвестно, появится ли эта опция и в Instagram.

Meta также тестирует функцию AI lip sync - синхронизацию движений губ с автоматически переведенной озвучкой. Компания утверждает, что технология обеспечивает максимально "естественные" движения рта в отредактированных видео. При этом авторы могут отключить функцию в любое время через настройки.

Вы сможете выбрать, стоит ли добавлять синхронизацию движений губ (фото: Meta)

Кроме того, Meta добавила новые метрики в раздел "Статистика". Теперь создатели смогут сортировать просмотры по языкам и анализировать эффективность AI-переводов.

Новые инструменты Meta появились вскоре после сообщений о том, что Google готовит собственные AI-решения в сфере перевода. В рамках презентации Google I/O 2025 компания продемонстрировала интеграцию Gemini в "умные" очки, показав, как в будущем может выглядеть живой диалог между людьми, говорящими на разных языках.