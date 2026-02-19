Meta меняет правила работы Messenger: как не потерять доступ к чатам
Компания Meta прекращает поддержку отдельного веб-сайта Messenger. Уже с апреля 2026 года сервис прекратит работу как самостоятельный ресурс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу справки компании.
Переход на Facebook.com
Согласно официальному сообщению, пользователи, которые привыкли переписываться на отдельном домене, будут автоматически перенаправлены на основную платформу соцсети.
"После того, как messenger.com исчезнет, вы будете автоматически перенаправлены на facebook.com/messages для обмена сообщениями на компьютере", - отмечают в Meta.
Те, кто использует мессенджер без активной учетной записи в Facebook, смогут продолжать разговоры только через мобильное приложение. Вся история чатов сохранится, однако для доступа к ней на новых устройствах понадобится PIN-код резервной копии.
Оптимизация и недовольство пользователей
Это решение является частью стратегии Meta по консолидации своих сервисов. Ранее компания уже ликвидировала десктопные приложения для Windows и Mac, предлагая вместо этого использовать браузерную версию.
"Вы можете продолжить свои разговоры там (в Facebook - ред.) или в мобильном приложении Messenger", - добавляют в компании.
Несмотря на то, что такой шаг позволяет техногиганту уменьшить расходы на обслуживание различных платформ, он вызвал волну недовольства среди пользователей.
Многие из них принципиально деактивировали основные профили в Facebook, чтобы использовать только мессенджер как средство связи.
Реструктуризация Meta
Напомним, в последнее время компания Meta проводит масштабную реструктуризацию своих сервисов. В частности, техногигант представил кардинальный редизайн Facebook, пытаясь привлечь более молодую аудиторию.
Параллельно с этим компания избавляется от второстепенных проектов - недавно Meta официально закрыла популярное приложение Threads для определенных регионов (или другой сервис в соответствии с контекстом ссылки). Также неожиданно объявила о прекращении работы другого своего известного сервиса.
Кроме изменений в функционале, Meta сталкивается и с правовыми вызовами. Так, на компанию подали в суд, обвинив в доступе к частным данным пользователей, что добавляет давления на политику конфиденциальности мессенджеров компании.