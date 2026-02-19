Meta меняет правила работы Messenger: как не потерять доступ к чатам

Компания Meta прекращает поддержку отдельного веб-сайта Messenger. Уже с апреля 2026 года сервис прекратит работу как самостоятельный ресурс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу справки компании.

Переход на Facebook.com

Согласно официальному сообщению, пользователи, которые привыкли переписываться на отдельном домене, будут автоматически перенаправлены на основную платформу соцсети.

"После того, как messenger.com исчезнет, вы будете автоматически перенаправлены на facebook.com/messages для обмена сообщениями на компьютере", - отмечают в Meta.

Те, кто использует мессенджер без активной учетной записи в Facebook, смогут продолжать разговоры только через мобильное приложение. Вся история чатов сохранится, однако для доступа к ней на новых устройствах понадобится PIN-код резервной копии.

Оптимизация и недовольство пользователей

Это решение является частью стратегии Meta по консолидации своих сервисов. Ранее компания уже ликвидировала десктопные приложения для Windows и Mac, предлагая вместо этого использовать браузерную версию.

"Вы можете продолжить свои разговоры там (в Facebook - ред.) или в мобильном приложении Messenger", - добавляют в компании.

Несмотря на то, что такой шаг позволяет техногиганту уменьшить расходы на обслуживание различных платформ, он вызвал волну недовольства среди пользователей.

Многие из них принципиально деактивировали основные профили в Facebook, чтобы использовать только мессенджер как средство связи.