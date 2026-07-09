Meta заблокувала приховану зйомку у смарт-окулярах: таємно записувати людей більше не вийде

Розумні окуляри Meta Ray-Ban отримали важливе оновлення безпеки. Компанія закрила лазівку, яка дозволяла приховувати від оточуючих, що пристрій веде фото- чи відеозйомку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meta .

Жорстка відповідь моддерам

Нещодавно у мережі набули популярності хакерські модифікації, які дозволяли фізично блокувати або вимикати LED-індикатор приватності на окулярах Meta Ray-Ban.

Це давало власникам можливість вести приховане фільмування людей без їхньої згоди.

Реагуючи на загрозу, Meta оперативно випустила примусове програмне оновлення. Тепер, якщо світлодіодний індикатор заблокований, пошкоджений або зазнав стороннього втручання, система автоматично та повністю деактивує камеру пристрою.

Крім програмних обмежень, корпорація Цукерберга розпочала масштабне юридичне і модераційне полювання в інтернеті.

Meta активно видаляє рекламні оголошення, торговельні пропозиції та будь-які публікації на комерційних майданчиках, що пропонують послуги з вимкнення індикаторів або модифікації заліза смарт-окулярів.

Скандал із розпізнаванням облич та суспільний резонанс

Попри успішне закриття "прогалини" з індикатором, питання глобальної приватності навколо продукту залишається відкритим.

Лише минулого місяця під тиском масштабного суспільного обурення та протестів правозахисників Meta була змушена повністю згорнути розробку інтегрованої системи розпізнавання облич.

Апгрейд мав дозволити власникам окулярів миттєво ідентифікувати перехожих на вулиці та шукати їхні персональні дані в мережі в один клік.

Хоча функцію видалили, експерти не виключають її повернення в іншому користувацькому контексті у майбутньому.

Компанія офіційно заявляє, що користувачі повністю контролюють власну інформацію, проте регулярні скандали змушують громадськість насторожено ставитися до таких обіцянок.

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Нові автономні Meta Glasses: технології стають дешевшими

Попри виклики, Meta не збирається згортати експансію на ринку носимих гаджетів і прагне максимально розширити аудиторію користувачів. Компанія презентувала нову лінійку під назвою Meta Glasses.

Головна відмінність новинки від попередників - відмова від бренду та колаборації з Ray-Ban. Це дозволило зробити пристрій автономним продуктом Meta.

Розробникам вдалося знизити цінник: нові окуляри коштують на 160 доларів дешевше за стандартну модель Ray-Ban Meta другого покоління.

При цьому пристрій зберіг всі інтелектуальні функції, ШІ-можливості та аналогічну інтеграцію камер.