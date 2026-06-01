Секретна зброя Цукерберга: Meta готує чотири види смарт-окулярів та ШІ-кулон

Meta розробляє розумний кулон із підтримкою штучного інтелекту і готує до випуску чотири нові моделі смарт-окулярів до кінця року. Тестування секретного кулона розпочнеться вже найближчими місяцями.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Що відомо про новий ШІ-кулон?

Розробка натільного ШІ-кулона стала логічним кроком для компанії після купівлі стартапу Limitless, який створив пристрій у вигляді мікрофона-кліпси. Девайс підключається через Bluetooth і безперервно фіксує все довкола користувача.

Головне завдання нового гаджета - створювати автоматичні текстові розшифровки, короткі резюме зустрічей та формувати базу даних розмов, у якій користувач зможе швидко знайти потрібну інформацію за допомогою штучного інтелекту ШІ.

Словом, Meta прагне створити "персональну суперінтелектуальну систему", яка супроводжуватиме користувача щодня.

Чотири моделі смарт-окулярів до кінця року

Окрім кулона, компанія готує масштабне розширення своєї лінійки розумних окулярів. Ціль - вийти за межі співпраці з брендами Ray-Ban та Oakley.

Згідно з внутрішніми документами, релізи відбуватимуться за чітким графіком:

Червень - дебют гаджета під кодовою назвою Modelo;

- дебют гаджета під кодовою назвою Modelo; Осінь - вихід на ринок пристрою Luna та оновленої версії RBM2 Refresh;

- вихід на ринок пристрою Luna та оновленої версії RBM2 Refresh; Грудень - реліз преміальної моделі Mojito VIP.

Усі новинки працюватимуть на базі кастомізованих нейромереж компанії та нового споживчого ШІ-агента Hatch, який наразі перебуває на стадії активної розробки.

Платні підписки та боротьба зі збитками

Агресивна стратегія Meta на ринку пов'язана з величезними фінансовими втратами підрозділу Reality Labs, який відповідає за залізо. Лише за 2025 рік департамент зазнав збитків у розмірі 19 мільярдів доларів.

Марк Цукерберг уже заявив інвесторам, що тепер підрозділ повністю фокусуватиметься на окулярах та натільних пристроях, щоб поступово отримати прибуток.

Для монетизації нових технологій Meta планує запустити платну підписку Wearables for Work для бізнес-клієнтів та комерційне використання ШІ-агента Hatch.

Амбітна мета компанії на другу половину 2026 року - продати 10 мільйонів натільних пристроїв за рахунок розширення географії та залучення великих корпоративних клієнтів.