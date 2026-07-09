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Meta заблокировала скрытую съемку в смарт-очках: тайно записывать людей больше не получится

15:19 09.07.2026 Чт
2 мин
Техногигант отказался от сканирования лиц
aimg Ольга Завада
Meta заблокировала скрытую съемку в смарт-очках: тайно записывать людей больше не получится Meta убрала функцию распознавания лиц со смарт-очков (скриншот: Meta)
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Умные очки Meta Ray-Ban получили важное обновление безопасности. Компания закрыла лазейку, которая позволяла скрывать от окружающих, что устройство ведет фото- или видеосъемку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Жесткий ответ моддерам

Недавно в сети приобрели популярность хакерские модификации, позволявшие физически блокировать или выключать LED-индикатор конфиденциальности на очках Meta Ray-Ban.

Это давало владельцам возможность вести абсолютно скрытую съемку людей без их согласия.

Реагируя на угрозу, Meta оперативно выпустила принудительное программное обновление. Теперь, если светодиодный индикатор заблокирован, поврежден или пострадал, система автоматически и полностью деактивирует камеру устройства.

Помимо программных ограничений, корпорация Цукерберга начала масштабную юридическую и модерационную охоту в интернете.

Meta активно удаляет рекламные объявления, торговые предложения и любые публикации на коммерческих площадках, предлагающих услуги по отключению индикаторов или модификации железа смарт-очков.

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Скандал с распознаванием лиц и общественным резонансом.

Несмотря на успешное закрытие "пробелы" с индикатором, вопрос глобальной конфиденциальности вокруг продукта остается открытым.

Только в прошлом месяце под давлением масштабного общественного возмущения и протестов правозащитников Meta была вынуждена полностью свернуть разработку интегрированной системы распознавания лиц.

Апгрейд должен был разрешить владельцам очков мгновенно идентифицировать прохожих на улице и искать их персональные данные в сети в один клик.

Хотя функцию удалили, эксперты не исключают ее возвращения в другом пользовательском контексте в будущем.

Компания официально заявляет, что пользователи полностью контролируют свою информацию, однако регулярные скандалы заставляют общественность настороженно относиться к таким обещаниям.

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Новые автономные Meta Glasses: технологии становятся дешевле

Несмотря на вызовы, Meta не собирается сворачивать экспансию на рынке носимых гаджетов и стремится максимально расширить аудиторию пользователей. Компания представила новую линейку под названием Meta Glasses.

Главное отличие новинки от предшественников – отказ от бренда и коллаборации с Ray-Ban. Это позволило сделать устройство автономным продуктом Meta.

Разработчикам удалось снизить ценник: новые очки стоят на 160 долларов дешевле стандартной модели Ray-Ban Meta второго поколения.

При этом устройство сохранило все интеллектуальные функции, ИИ-возможности и аналогичную интеграцию камер.

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