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Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляри

11:14 24.06.2026 Ср
2 хв
Ціна на гаджет стартує від 299 доларів
aimg Ольга Завада
Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляри Meta випустила нову лінійку розумних окулярів (фото: Meta)
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Meta випустила лінійку смарт-окулярів Meta Glasses. Цього разу технологічний гігант відмовився від звичного брендування Ray-Ban чи Oakley, випустивши девайс у партнерстві з виробником оптики EssilorLuxottica.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meta.

Технічні характеристики та дизайнерські серії

Окуляри Meta Glasses не мають вбудованого дисплея, проте оснащені камерою та персональними динаміками.

На корпусі розміщено спеціальну кнопку, яка за замовчуванням активує фірмового голосового асистента Meta AI (налаштування кнопки можна змінити на інші функції).

Виробник заявляє, що вбудованого акумулятора вистачає на понад 8 годин безперервної роботи, а портативний зарядний футляр забезпечує ще до 40 годин додаткового використання.

На старті продажів компанія підготувала три основні версії оправ:

Meta Adventurer: прямокутна модель, доступна у стандартному та великому розмірах.

Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляри

Окуляри Meta Adventurer (скриншот: Meta)

Meta Fury: масивніша квадратна оправа, що повторює популярні стилі чоловічих окулярів.

Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляри

Meta Fury (скриншот: Meta)

Meta Glasses by Kylie: тонка овальна модель, розроблена у колаборації з американською моделлю та інфлюенсеркою Кайлі Дженнер.

Камера, ШІ та переклад наживо: Meta показала доступні смарт-окуляриСмарт-окуляри Meta Glasses by Kylie (скриншот: Meta)

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Вбудований помічник Meta AI здатний

  • розпізнавати об'єкти, які бачить користувач,
  • відповідати на запитання про спортивні результати,
  • рекомендувати місцеві ресторани,
  • допомагати у керуванні повсякденними справами.

Нові функції та конкурентне середовище

Найближчим часом розробники обіцяють додати до функціоналу окулярів систему пішохідної навігації (Pedestrian navigation), яка надаватиме покрокові голосові підказки під час прогулянок містом.

Крім того, функція синхронного перекладу у реальному часі отримає підтримку 14 нових мов, серед яких китайська (мандаринська), японська, хінді та корейська.

Вихід Meta Glasses відбувся всього за тиждень після того, як компанія Snap представила свої довгоочікувані споживчі смарт-окуляри Specs. Проте на відміну від бюджетного гаджета Meta за 299 доларів, пристрій від Snap позиціонується в абсолютно іншому ціновому сегменті та стартує від 2195 доларів.

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