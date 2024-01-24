Мета саміту ЄС полягає у погодженні фіндопомоги для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив сьогодні, 24 січня, що мета лютневого спеціального саміту Європейського союзу полягає в погодженні усіма країнами-членами блоку фінансової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави уряду ФРН, майбутній саміт, проведення якого заплановане на наступний тиждень, має розблокувати виділення Україні макрофінансової допомоги, яку передбачив Брюссель.

Також перед цим стало відомо, що сьогодні Шольц провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським, у ході якої сторони обговорили, зокрема, оборонну співпрацю та посилення військової підтримки, та питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС.

Раніше у середу речник уряду Німеччини заявив, що темою обговорення під час зустрічі лідерів країн-членів ЄС будуть також додаткові поставки зброї в Україну для протистояння широкомасштабній військовій агресії РФ.

Блокування 50 млрд євро від ЄС для України

Нагадаємо, у середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.

Також повідомлялося, що 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила впевненість, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні у 50 млрд євро.

Додамо, ща даними Bloomberg, уряд Євросоюзу готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні.

Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето - читайте у матеріалі РБК-Україна.