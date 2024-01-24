Цель саммита ЕС состоит в согласовании финпомощи для Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил сегодня, 24 января, что цель февральского специального саммита Европейского союза состоит в согласовании всеми странами-членами блока финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы правительства ФРГ, предстоящий саммит, проведение которого запланировано на следующую неделю, должно разблокировать выделение Украине макрофинансовой помощи, предусмотренной Брюсселем.

Также перед этим стало известно, что сегодня Шольц провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки, и вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС.

Ранее в среду представитель правительства Германии заявил, что темой обсуждения во время встречи лидеров стран-членов ЕС будут также дополнительные поставки оружия в Украину для противостояния широкомасштабной военной агрессии РФ.

Блокировка 50 млрд евро от ЕС для Украины

Напомним, в середине декабря 2023 года на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопросы помощи Украине будут рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также сообщалось, что 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Добавим, что данными Bloomberg, правительство Евросоюза готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.