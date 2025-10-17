Meta несподівано закриває свій популярний додаток Messenger: як зберегти листування

Компанія Meta оголосила про повне закриття десктопних додатків Messenger для macOS і Windows з 15 грудня. Після цього скористатися Messenger на комп'ютері можна буде тільки через веб-версії Facebook або Messenger, або через додаток Facebook для Windows.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget.
Meta не пояснила причини відмови від настільних версій месенджера. В офіційній статті підтримки зазначено, що користувачі отримають повідомлення про припинення роботи додатка і не зможуть отримати до нього доступ після 15 грудня.
Щоб зберегти свої чати, компанія рекомендує увімкнути захищене сховище і додати PIN-код до акаунту. Для цього необхідно:
Messenger було виділено з Facebook ще в 2014 році, щоб створити окремий застосунок для спілкування, не пов'язаний з іншими функціями соцмережі. Пізніше Meta намагалася об'єднати Messenger і Instagram Direct в єдину платформу обміну повідомленнями, проте відмовилася від цієї ідеї у 2023 році.
На думку експертів, відмова від десктопних застосунків не свідчить про зниження інтересу Meta до месенджера, а скоріше відображає зміну користувацьких звичок - більшість віддає перевагу використанню мобільних застосунків або веб-версій.
