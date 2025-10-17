UA

Meta несподівано закриває свій популярний додаток Messenger: як зберегти листування

Messenger більше не працюватиме на Windows і macOS (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Meta оголосила про повне закриття десктопних додатків Messenger для macOS і Windows з 15 грудня. Після цього скористатися Messenger на комп'ютері можна буде тільки через веб-версії Facebook або Messenger, або через додаток Facebook для Windows.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget.

Що відомо

Meta не пояснила причини відмови від настільних версій месенджера. В офіційній статті підтримки зазначено, що користувачі отримають повідомлення про припинення роботи додатка і не зможуть отримати до нього доступ після 15 грудня.

Щоб зберегти свої чати, компанія рекомендує увімкнути захищене сховище і додати PIN-код до акаунту. Для цього необхідно:

  • натиснути на значок шестерні над фото профілю
  • вибрати "Конфіденційність і безпека", потім "Чати з шифруванням"
  • відкрити розділ "Зберігання повідомлень" і активувати опцію "Безпечне сховище".

Messenger було виділено з Facebook ще в 2014 році, щоб створити окремий застосунок для спілкування, не пов'язаний з іншими функціями соцмережі. Пізніше Meta намагалася об'єднати Messenger і Instagram Direct в єдину платформу обміну повідомленнями, проте відмовилася від цієї ідеї у 2023 році.

На думку експертів, відмова від десктопних застосунків не свідчить про зниження інтересу Meta до месенджера, а скоріше відображає зміну користувацьких звичок - більшість віддає перевагу використанню мобільних застосунків або веб-версій.

Раніше ми писали, що Meta почне використовувати штучний інтелект у листуваннях користувачів у додатках Facebook та Instagram.

Також компанія представила нові смарт-окуляри з екраном і AI, які, за заявами Meta, з часом можуть замінити смартфони.

А ще ми нагадаємо, що Meta працює над створенням персонального штучного інтелекту, який, за прогнозами експертів, здатний кардинально змінити повсякденне життя користувачів.

