ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфон

Четвер 18 вересня 2025 11:25
UA EN RU
Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфон Meta показала Ray-Ban нового покоління (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Meta представила три нові моделі смарт-окулярів зі штучним інтелектом, включно з першими Ray-Ban з дисплеєм доповненої реальності. Новинка отримала назву Meta Ray-Ban Display і стала першими масовими окулярами з проекційним екраном після невдачі Google Glass.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Meta Ray-Ban Display

Окуляри виконані в стилі класичних Wayfarer і оснащені камерою, мікрофоном і динаміками. Основна особливість - міні-дисплей, вбудований у внутрішню частину правої лінзи. Він проектує зображення трохи нижче лінії погляду і може показувати текст, фото, відеодзвінки або навігацію.

При цьому екран видно тільки власнику, а індикатор на оправі повідомляє оточуючих про активну камеру.

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфонОкуляри-дисплеї поставляються з удосконаленим браслетом, який розпізнає рухи вашої руки для дистанційного керування (фото: Meta)

Окуляри вперше показав гендиректор Meta Марк Цукерберг на презентації Meta Connect. За його словами, саме смарт-окуляри дають змогу ШІ "бачити і чути те саме, що і людина", а в майбутньому - генерувати фото і відео за запитом.

Meta Ray-Ban Display управляються голосом і торканнями дужок, а також поставляються з браслетом Neural Band. Він фіксує електричні імпульси м'язів передпліччя і дає змогу керувати інтерфейсом жестами - від свайпів і щипків до віртуальної хрестовини. Пізніше з'явиться функція "малювання в повітрі" пальцем.

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфонЗображення проектується на нижню частину правого об'єктива (фото: Meta)

Окуляри синхронізуються з iPhone і Android через Bluetooth, підтримують WhatsApp, Messenger і Instagram. Вони можуть виводити субтитри або переклад у реальному часі, прокладати маршрут, керувати музикою, а вбудований екран використовуватися як видошукач камери. Робота від одного заряду - до 6 годин, зарядний футляр збільшує автономність до 30 годин.

Продажі Meta Ray-Ban Display у США стартують 30 вересня за ціною від 799 доларів, а на початку 2026 року вони з'являться в інших країнах світу.

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфонОкуляри пропонуються з перехідними лінзами у двох розмірах оправи і двох кольорах, заснованих на класичному дизайні Ray-Ban Wayfarer (фото: Meta)

Oakley Meta Vanguard: спортивні смарт-окуляри без дисплея

Крім Ray-Ban, Meta показала спортивні окуляри Oakley Meta Vanguard. Вони не мають вбудованого дисплея, але оснащені камерою, мікрофонами і динаміками. За дизайном вони нагадують популярні моделі Oakley Radar і M-frame.

Окуляри розраховані на тренування: вони водонепроникні, важать 66 грамів, працюють до 9 годин і підтримують змінні лінзи та насадки для носа. Камера може автоматично записувати короткі відео при досягненні спортивних цілей - наприклад, при пробігу кілометра або досягненні певної швидкості.

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфонVanguard - це функціональні сонцезахисні окуляри, розроблені для спорту (фото: Meta)

Meta уклала партнерство з Garmin: окуляри зможуть отримувати дані з фітнес-годинників і велокомп'ютерів компанії - швидкість, темп, пульс або дистанцію.

Вартість Oakley Meta Vanguard складе 499 доларів, продажі почнуться 21 жовтня.

Також Meta випустила друге покоління Ray-Ban Meta AI без дисплея - з подвоєною автономністю і поліпшеною камерою. Ціна - 379 доларів.

Meta презентувала смарт-окуляри з екраном і AI, які можуть замінити смартфонОкуляри Vanguard підключаються до годинника Garmin для передавання даних у режимі реального часу (фото: Meta)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Цукерберг Meta Штучний інтелект Гаджети Окуляри
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі