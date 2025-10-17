RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Meta неожиданно закрывает свое популярное приложение Messenger: как сохранить переписки

Messenger больше не будет работать на Windows и macOS (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Компания Meta объявила о полном закрытии десктопных приложений Messenger для macOS и Windows с 15 декабря. После этого воспользоваться Messenger на компьютере можно будет только через веб-версии Facebook или Messenger, либо через приложение Facebook для Windows.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget.

Что известно

Meta не объяснила причины отказа от настольных версий мессенджера. В официальной статье поддержки указано, что пользователи получат уведомление о прекращении работы приложения и не смогут получить к нему доступ после 15 декабря.

Чтобы сохранить свои чаты, компания рекомендует включить защищенное хранилище и добавить PIN-код к аккаунту. Для этого необходимо:

  • нажать на значок шестеренки над фото профиля
  • выбрать "Конфиденциальность и безопасность", затем "Чаты с шифрованием"
  • открыть раздел "Хранение сообщений" и активировать опцию "Безопасное хранилище".

Messenger был выделен из Facebook еще в 2014 году, чтобы создать отдельное приложение для общения, не связанное с другими функциями соцсети. Позже Meta пыталась объединить Messenger и Instagram Direct в единую платформу обмена сообщениями, однако отказалась от этой идеи в 2023 году.

По мнению экспертов, отказ от десктопных приложений не свидетельствует о снижении интереса Meta к мессенджеру, а скорее отражает смену пользовательских привычек - большинство предпочитает использовать мобильные приложения или веб-версии.

Ранее мы писали, что Meta начнет использовать искусственный интеллект в переписках пользователей в приложениях Facebook и Instagram.

Также компания представила новые смарт-очки с экраном и AI, которые, по заявлениям Meta, со временем могут заменить смартфоны.

А еще мы напомним, что Meta работает над созданием персонального искусственного интеллекта, который, по прогнозам экспертов, способен кардинально изменить повседневную жизнь пользователей.

