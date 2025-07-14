Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні

Візит не заради зустрічі з президентом

Як нагадав Фесенко, Келлог вже зустрічався нещодавно з президентом у Римі. Ймовірно, ще одна зустріч буде, але головною ціллю посадовця є збір інформації всередині країни.

Також, можливо, як пояснив політолог, Келлог відвідає деякі прифронтові регіони і міста, буде спілкуватися з українськими бійцями.

"Я думаю, мета №1 для Кіта Келлога - оцінити безпосередньо на власні очі і через спілкування з нашими військовими стан ситуації. Зокрема, який стан ситуації - яка ситуація з воєнним наступом, наскільки вдасться за допомогою США зупинити російський наступ, яка зброя, в першу чергу, потрібна Україні - не тільки ППО, не тільки Patriot", - зауважив політолог.

У тому ж числі Фесенко не виключає, що Келлог може порушити питання людського потенціалу через "нестачу бійців на фронті". Зокрема цікавитиметься можливостями тилу та чи здатна Україна витримати продовження війни, оскільки ескалація є вірогідним сценарієм на тлі новин щодо можливого російського наступу у другій половині літа.

"Ну і настрої України, як українці - готові чи не готові витримувати продовження війни. І навіть політичні зміни, які можуть відбутися під час поточного тижня, я думаю, це теж актуально для Келлога, який є головним зв'язковим, переговорником з адміністрації Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), - додав Фесенко.

Чого очікувати від США

За словами політолога, заява Трампа та зустріч з генеральним секретарем Марком Рютте, а також головою Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, які заплановані на сьогодні - не є збігом обставин. Ймовірно заява президента США стосуватиметься відновлення постачання і розширення постачання Україні, але за європейські гроші.

Фесенко відзначив, що перший американський пакет допомоги міститиме протиповітряну оборону (ППО) та ракети для неї. Після цього вже вирішуватиметься питання, яку саме зброю потребують Сили оборони, але це вже пізніше.

Відновлення постачання озброєння може змусити диктатора Володимира Путіна повернутись до переговорів з України, оскільки голова Кремля розраховував на те, що Штати все ж "кинуть" Україну.

"Ну і санкції можуть обіцяти. До речі, я думаю, що і питання санкцій теж буде обговорюватись (під час візиту Келлога, - ред.) Які саме санкції, як більш ефективно тиснути на Росію... Я думаю, все це теж буде оговорюватись з Келлогом, щоб виробити найбільш ефективні рішення, яким чином змусити Росію повернутися до переговорів", - пояснив він.

Спроби США завершити війну в Україні

Протягом останніх місяців Штати провели низку окремих зустрічі із представниками Києва та Москви. Під час однієї з них Білий дім запропонував повне припинення вогню, що Україна одразу підтримала. Росія ж, своєю чергою, почала висувати власні вимоги.

На початку червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав Трампа ключем до миру між Росією та Україною, якщо американський лідер натисне на Москву.