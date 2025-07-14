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Путін дав Трампу зрозуміти, що наступні 60 днів буде наступати на сході України, - Axios

Понеділок 14 липня 2025 08:03
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Путін дав Трампу зрозуміти, що наступні 60 днів буде наступати на сході України, - Axios Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін дав президенту США Дональду Трампу зрозуміти, що найближчі кілька місяців планує наступати на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зокрема, видання згадало телефонну розмову Трампа і Путіна 3 липня. У тій бесіді глава Кремля ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни.

"Путін дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів він зробить нові зусилля з окупації територій аж до адміністративних кордонів українських регіонів, у яких РФ має значні позиції", - пише Axios.

Незабаром після розмови з диктатором, Трамп говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами джерела, Трамп сказав йому: "Він (Путін - ред.) хоче забрати все".

Нагадаємо, що в цьому ж матеріалі сказано, що Трамп сьогодні оголосить про новий план озброєння України. У ньому, ймовірно, буде включено наступальну зброю і далекобійні ракети, які здатні досягти Москви.

Як пише Axios, цей план перетворився з ідеї на щось більш конкретне саме після розмови Трампа з Путіним.

Також зазначимо, що днями президент США анонсував, що зробить "важливу заяву" щодо Росії.

Крім того, цієї ночі він повідомив, що США передадуть Україні Patriot, однак не уточнив, у якій кількості.

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