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У Римі почалась зустріч Зеленського та Келлога

Середа 09 липня 2025 19:01
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У Римі почалась зустріч Зеленського та Келлога Фото: Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський та спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог розпочали свою зустріч у Римі, сьогодні, 9 липня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними РБК-Україна, станом на 19:00 за київським часом у Зеленського та Келлога відбулась протокольна зйомка.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні прибув із візитом до столиці Італії. Відомо, що у Римі глава держави проведе ряд важливих зустрічей, в тому числі з Келлогом, президентом Італії та деякими іншими політиками. Вже відомо, що Зеленський зустрівся новим Папою Римським.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Зеленський під час зустрічі Келлогом буде обговорювати із ним три важливі моменти. Це пришвидшення постачання зброї, збільшення обсягів постачань та синхронізація позицій щодо війни та Росії

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