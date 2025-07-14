Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине

Визит не ради встречи с президентом

Как напомнил Фесенко, Келлог уже встречался недавно с президентом в Риме. Вероятно, еще одна встреча будет, но главной целью чиновника является сбор информации внутри страны.

Также, возможно, как пояснил политолог, Келлог посетит некоторые прифронтовые регионы и города, будет общаться с украинскими бойцами.

"Я думаю, цель №1 для Кита Келлога - оценить непосредственно собственными глазами и через общение с нашими военными состояние ситуации. В частности, какое состояние ситуации - какая ситуация с военным наступлением, насколько удастся с помощью США остановить российское наступление, какое оружие, в первую очередь, нужно Украине - не только ПВО, не только Patriot", - заметил политолог.

В том же числе Фесенко не исключает, что Келлог может поднять вопрос человеческого потенциала из-за "нехватки бойцов на фронте". В частности будет интересоваться возможностями тыла и способна ли Украина выдержать продолжение войны, поскольку эскалация является вероятным сценарием на фоне новостей о возможном российском наступлении во второй половине лета.

"Ну и настроения Украины, как украинцы - готовы или не готовы выдерживать продолжение войны. И даже политические изменения, которые могут произойти во время текущей недели, я думаю, это тоже актуально для Келлога, который является главным связным, переговорщиком из администрации Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), - добавил Фесенко.

Чего ожидать от США

По словам политолога, заявление Трампа и встреча с генеральным секретарем Марком Рютте, а также главой Министерства обороны Германии Борисом Писториусом, которые запланированы на сегодня - не является совпадением обстоятельств. Вероятно заявление президента США будет касаться возобновления поставок и расширения поставок Украине, но за европейские деньги.

Фесенко отметил, что первый американский пакет помощи будет содержать противовоздушную оборону (ПВО) и ракеты для нее. После этого уже будет решаться вопрос, в каком именно оружии нуждаются Силы обороны, но это уже позже.

Возобновление поставок вооружения может заставить диктатора Владимира Путина вернуться к переговорам по Украине, поскольку глава Кремля рассчитывал на то, что Штаты все же "бросят" Украину.

"Ну и санкции могут обещать. Кстати, я думаю, что и вопрос санкций тоже будет обсуждаться (во время визита Келлога, - ред.) Какие именно санкции, как более эффективно давить на Россию... Я думаю, все это тоже будет обсуждаться с Келлогом, чтобы выработать наиболее эффективные решения, каким образом заставить Россию вернуться к переговорам", - пояснил он.

Попытки США завершить войну в Украине

В течение последних месяцев Штаты провели ряд отдельных встреч с представителями Киева и Москвы. Во время одной из них Белый дом предложил полное прекращение огня, что Украина сразу поддержала. Россия же, в свою очередь, начала выдвигать собственные требования.

В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Трампа ключом к миру между Россией и Украиной, если американский лидер надавит на Москву.