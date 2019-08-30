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Сенцов еще находится в Бутырском изоляторе

Новости » Политика    30.08.2019 - 12:17
Сенцов еще находится в Бутырском изоляторе
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Данная информация строго конфиденциальная

Украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, данная информация строго конфиденциальная и журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы.

"Он еще вчера был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", - говорится в сообщении.

Отметим, экс-нардеп Мустафа Наем сообщил, что украинский режисер и политзаключенный Олег Сенцов включен в список на обмен пленных.

Вчера заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подтвердил информацию, что украинский политзаключенный Олег Сенцов уже в Москве. Как сообщалось, Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. РосСМИ писали, что помещение Сенцова в СИЗО Москвы может быть в рамках подготовки к обмену.

Напомним, "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией переносится на следующую неделю.

Кроме этого, адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона не успела оформить все необходимые процедуры, поэтому обмен пленными переносится на 3 сентября. По его словам, удерживаемые в Украине остаются в следственном изоляторе.

Обмен пленными между Украиной и РФ: все подробности Обмен пленными переносится на следующую неделю
Новости Украины обмен пленнымиОлег Сенцов
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