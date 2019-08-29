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Адвокат не подтверждает информацию о этапировании Сенцова в Москву

Новости » Общество    29.08.2019 - 10:29
Адвокат не подтверждает информацию о этапировании Сенцова в Москву
Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

В российских СМИ распространяется информация о том, что Сенцова срочно доставили в Москву

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова пока не располагает какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Об этом адвокат Дмитрий Динзе сообщил в комментарии РБК-Украина.

Динзе отметил, что у него нет информации по этому вопросу.

Ранее в российских СМИ распространялась информация о том, что Сенцова срочно доставили в Москву.

Напомним, Сенцов, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, не попал в список на обмен.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины неоднократно призвало Кремль освободить политзаключенного Сенцова. Последнее заявление с призывом к освобождению украинца было опубликовано 13 июля, в день его рождения.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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