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Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком округе в Москву

Новости » Политика    29.08.2019 - 10:46
Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком округе в Москву
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Сенцов находится в одном из московских СИЗО

Украинский политзаключенный Олег Сенцов этапирован из колонии в Ямало-Ненецком АО в Москву. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что режиссер помещен в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма. Отметим, что адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе в комментарии РБК-Украина сообщил, что пока не может подтвердить информацию об этапировании Сенцова.

Также росСМИ пишут, что помещение Сенцова в СИЗО Москвы может быть в рамках подготовки к обмену.

Кроме этого, мать Сенцова Людмила сообщила изданию "Крым.Реалии", что впервые за долгое время ее сын не позвонил ей из колонии в северном российском городе Лабытнанги.

"Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так... Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, так, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришел (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся". Вот это было написано", - рассказала Людмила Сенцова.

Напомним, в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму". Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

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