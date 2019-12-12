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На місці пожежі в Одесі завершили пошукову операцію

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 15:16
На місці пожежі в Одесі завершили пошукову операцію
Фото: місце пожежі в Одесі (dumskaya.net)

У лікарнях залишаються 10 постраждалих

Станом на 12 грудня на місці пожежі в Одесі завершилася пошукову операцію. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр.

За його словами, станом на сьогодні пошукову операцію завершено, почалися ремонтно-відновлювальні роботи.

"Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня", - зазначив він.

Котляр додав, що на стаціонарному лікуванні перебувають 10 осіб - семеро дорослих і троє підлітків. Правоохоронними органами і судово-медичною експертизою проводиться ідентифікація загиблих.

Нагадаємо, раніше був опублікований список жертв пожежі в Одесі. Стосовно шістьох загиблих триває ідентифікація.

Відзначимо, сьогодні рятувальники дістали з-під завалів останки останніх жертв.

Пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. В результаті трагедії загинули 16 осіб, більше 30 людей постраждали. Напередодні Київський районний суд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт директора одеського коледжу економіки і права.

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