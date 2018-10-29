На месте крушения Boeing обнаружили шесть тел

Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается

В Индонезии спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы Boeing-737 авиакомпании Lion Air тела шести погибших. Об этом заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Как он отметил, останки были переданы в полицейский госпиталь в Джакарте. Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

Ранее глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги сообщал, что в результате катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все, кто находился на борту.

Отметим, что украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

Как известно, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарты. По предварительным данным, на борту находились 189 человек. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт.

Позже РБК-Украина опубликовало фото и видео с места авиакатастрофы. Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.