На місці катастрофи Boeing виявили шість тіл

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Пошукова операція на місці авіакатастрофи триває

В Індонезії рятувальники виявили на місці авіакатастрофи Boeing-737 авіакомпанії Lion Air тіла шести загиблих. Про це заявив глава Національного пошуково-рятувального агентства Індонезії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Як він зазначив, останки були передані в поліцейський госпіталь в Джакарті. Пошукова операція на місці авіакатастрофи триває.

Раніше глава Національного агентства Індонезії з пошуку і порятунку Мухаммад Суоги повідомляв, що в результаті катастрофи літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air після вильоту з аеропорту Джакарти загинули всі, хто перебував на борту.

Зазначимо, що українців немає в списках пасажирів і членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.

Як відомо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираита, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі в Джакарти. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт.

Пізніше РБК-Україна опублікувало фото і відео з місця авіакатастрофи. Також повідомляється, що рятувальники виявили уламки літака і залишки особистих речей пасажирів.