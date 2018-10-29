Украинцев нет в списке пассажиров индонезийского самолета Lion Air

Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

На борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа

Украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air, упавшего в море недалеко от острова Ява в понедельник, 29 октября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter департамента консульской службы МИД Украины.

"Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее авиакомпания заявила об исправности лайнера перед вылетом из аэропорта Джакарты. В Lion Air также заявили, что самолет начал эксплуатироваться 15 августа, а капитан судна имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот - более 5 тыс.

РБК-Украина сообщало, что самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября у побережья острова Ява. Самолет исчез с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты.

По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. По разным данным, на борту находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа.