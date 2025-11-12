Мешканців Полтавської області попередили про форс-мажор з електрикою: що відомо

АТ "Полтаваобленерго" повідомило споживачів про виникнення форс-мажорних обставин "за договором про надання послуг із розподілу електричної енергії".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу акціонерного товариства у Facebook.
Зранку середи, 12 листопада, АТ "Полтаваобленерго" опублікувало повідомлення для споживачів послуг із розподілу електричної енергії (відповідно до розділу 9 договору споживача).
"Про виникнення форс-мажорних обставин за договором споживача про надання послуг із розподілу електричної енергії", - наголошується в ньому.
Зазначається, що "форс-мажорні обставини" виникли 8 листопада 2025 року близько 5 години ранку.
"У зв'язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами", - пояснили в акціонерному товаристві.
Повідомляється, що через дані обставини, у "Полтаваобленерго" стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, у тому числі належної якості.
Це, свою чергою, "унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов'язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії".
На підставі вищезазначеного, споживачам розповіли, що "термін виконання зобов'язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладеним".
"Та надалі відкладається на строк дії зазначених в абзаці 1 даного повідомлення обставин до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж", - підсумували в "Полтаваобленерго".
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада 2025 року росіяни здійснили рекордний за кількістю балістики обстріл енергетики Полтавської області. Внаслідок цього там виникли перебої зі світлом, теплом і водою, а місцями - вони взагалі були відсутні.
Так, зокрема, без електропостачання залишився весь Кременчук.
Тим часом начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.
Читайте також, що відомо про графіки відключень світла в Україні - які види бувають і на кого вони поширюються.