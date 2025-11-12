RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Жителей Полтавской области предупредили о форс-мажоре с электричеством: что известно

"Полтаваоблэнерго" сообщило о форс-мажорных обстоятельствах с электричеством (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

АО "Полтаваоблэнерго" уведомило потребителей о возникновении форс-мажорных обстоятельств "по договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества в Facebook.

Что именно рассказали потребителям в "Полтаваоблэнерго"

Утром среды, 12 ноября, АО "Полтаваоблэнерго" опубликовало сообщение для потребителей услуг по распределению электрической энергии (в соответствии с разделом 9 договора потребителя).

"О возникновении форс-мажорных обстоятельств по договору потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии", - подчеркивается в нем.

Отмечается, что "форс-мажорные обстоятельства" возникли 8 ноября 2025 года около 5 часов утра.

"В связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами", - объяснили в акционерном обществе.

Сообщается, что из-за данных обстоятельств, у "Полтаваоблэнерго" отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества.

Это, в свою очередь, "сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств согласно действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".

На основании вышесказанного, потребителям рассказали, что "срок выполнения обязательств оператора системы распределения электрической энергии по действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии был отложен".

"И в дальнейшем откладывается на срок действия указанных в абзаце 1 данного сообщения обстоятельств до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей", - подытожили в "Полтаваоблэнерго".

Публикация облэнерго (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

Напомним, в ночь на 8 ноября 2025 года россияне совершили рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавской области. Вследствие этого там возникли перебои со светом, теплом и водой, а местами - они вообще отсутствовали.

Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.

Между тем начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

Читайте также, что известно о графиках отключений света в Украине - какие виды бывают и на кого они распространяются.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолтаваПолтавская областьпослугиПолтаваоблэнергоЭлектроэнергияАтака дроновОтключения светаРакетная атака