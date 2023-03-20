ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла: коли чекати

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 20 березня 2023 21:36
Мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла: коли чекати Фото: мешканців Одеси та області попередили про можливі відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі та області завтра, 21 березня, можливі відключення світла. Вони пов'язані з ремонтними роботами та перепідключенням обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міськради Одеси.

За інформацією відомства, вночі 21 березня планується перепідключення високовольтного обладнання. Тому у мешканців Одеського району та Малиновського району Одеси можуть вимикати світло у період з 00:00 до 06:00.

При цьому завтра з 08:00 до 17:00 проводитимуть ремонтні роботи на одній із підстанцій області. З цієї причини світло вимкнуть у Теплодарі Одеського району. Ці роботи потребують підвищення надійності електропостачання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканців Києва та області попередили про можливі обмеження електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вимкнення світла
NEWS
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
Україна переходить на літній час. Усі "за" та "проти" переведення годинників
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон