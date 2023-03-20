Жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света: когда ждать

В Одессе и области завтра, 21 марта, возможны отключения света. Они связаны с ремонтными работами и переподключением оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Одессы.

По информации ведомства, ночью 21 марта планируется переподключение высоковольтного оборудования. Поэтому у жителей Одесского района и Малиновского района Одессы могут выключать свет в период с 00:00 до 06:00.

При этом завтра с 08:00 до 17:00 будут проводить ремонтные работы на одной из подстанций области. По этой причине свет выключат в Теплодаре Одесского района. Эти работы необходимости для повышения надежности электроснабжения.