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Жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света: когда ждать

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Одесса, Понедельник 20 марта 2023 21:36
Жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света: когда ждать Фото: жителей Одессы и области предупредили о возможных отключениях света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе и области завтра, 21 марта, возможны отключения света. Они связаны с ремонтными работами и переподключением оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал горсовета Одессы.

По информации ведомства, ночью 21 марта планируется переподключение высоковольтного оборудования. Поэтому у жителей Одесского района и Малиновского района Одессы могут выключать свет в период с 00:00 до 06:00.

При этом завтра с 08:00 до 17:00 будут проводить ремонтные работы на одной из подстанций области. По этой причине свет выключат в Теплодаре Одесского района. Эти работы необходимости для повышения надежности электроснабжения.

Напомним, ранее стало известно, что жителей Киева и области предупредили о возможных ограничениях электроснабжения.

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