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В Києві та регіоні можливі обмеження зі світлом, в Житомирській області вони вже діють

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 11:54
В Києві та регіоні можливі обмеження зі світлом, в Житомирській області вони вже діють Фото: світло в Києві та області можуть вимкнути 20 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На 11:00 ранку понеділка, 20 березня, обмеження в постачанні електрики діють в Житомирській області. Можливі сьогодні обмеження зі світлом і в Києві та столичному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Також при значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

"Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - додали в компанії.

Як повідомлялось, найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб’єктов.

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Київ Житомир Київська область вимкнення світла
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