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Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися: як виїхати безкоштовно

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Вівторок 07 березня 2023 10:04
Мешканців Херсонської області закликають евакуюватися: як виїхати безкоштовно Фото: мешканців Херсонської області закликають евакуюватися (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку з постійними обстрілами російських окупантів Херсонської області, жителів закликають виїхати до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду.

"Наразі відбуваються систематичні масові ворожі обстріли міської територіальної громади. У зв’язку з тим, що більшість снарядів влучає у житлові будинки, радимо скористатися безкоштовною евакуацією, аби не ставити під загрозу власне життя та безпеку своїх рідних", - сказано у повідомленні.

З огляду на це міськрада надає детальну інформацію щодо одного зі способів безкоштовної евакуації.

Так, у Херсоні працює організація Helping to Leave, яка допомагає жителям Херсонської області безкоштовно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Волонтери щодня вивозять людей автобусами з Херсона до Одеси. Рейс відбувається двічі на день - о 8:00 і 13:00 з автовокзалу на вул. Полковника Кедровського, д.1.

На автовокзалі треба бути за годину до виїзду автобуса, щоб пройти перевірку документів. Ліміт по багажу - 2 сумки на особу.

Як потрапити на рейс

  • напишіть у Telegram-бот Helping to Leave;
  • заповніть форму;
  • зателефонуйте за номером: +380931776458

Той, хто записався на автобус, отримає відповідне смс із підтвердженням часу виїзду та номера автобуса. Запис на рейс означає, що ви забронювали за собою місце.

Якщо немає зв'язку, то можна прийти у штаб на вул. Лавреньова, 7 та записатися на евакуацію там.

При цьому міськрада підкреслює:

  • Helping to Leave надає допомогу із підвозу маломобільних пасажирів до транспорту:
  • Можна залишити заявку на евакуацію близької людини, якщо вона не має зв'язку. Оператор зв'яжеться з пасажиром після заповнення форми;
  • Helping to Leave надає допомогу з оформленням виплат та розселенням евакуйованих до кінця війни.

Нагадаємо, лише за минулу добу росіяни випустили по Херсонській області 354 снаряди, чотири людини отримали поранення.

Окрім того, в Україні пропонують ввести примусову евакуацію дітей та їхніх батьків із зон активних бойових дій.

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евакуація Херсонська область
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