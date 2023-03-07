Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться: как уехать бесплатно

В связи с постоянными обстрелами российских оккупантов Херсонской области, жителей призывают выехать в более безопасные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет .

"Сейчас происходят систематические массовые вражеские обстрелы городской территориальной общины. В связи с тем, что большинство снарядов попадает в жилые дома, рекомендуем воспользоваться бесплатной эвакуацией, чтобы не ставить под угрозу собственную жизнь и безопасность своих родных", - говорится в сообщении.

Учитывая это, горсовет предоставляет подробную информацию об одном из способов бесплатной эвакуации.

Так, в Херсоне работает организация Helping to Leave, которая помогает жителям Херсонской области бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы.

Волонтеры ежедневно вывозят людей автобусами из Херсона в Одессу. Рейс происходит дважды в день - в 8:00 и 13:00 с автовокзала на ул. Полковника Кедровского, д.1.

На автовокзале нужно быть за час до выезда автобуса, чтобы пройти проверку документов. Лимит по багажу - 2 сумки на человека.

Как попасть на рейс

напишите в Telegram-бот Helping to Leave;

заполните форму;

позвоните по телефону: +380931776458

Те, кто записался на автобус, получат соответствующее смс с подтверждением времени выезда и номера автобуса. Запись на рейс означает, что вы забронировали место.

Если нет связи, то можно прийти в штаб по ул. Лавренева, 7 и записаться на эвакуацию там.

При этом горсовет подчеркивает: