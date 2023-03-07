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Росіяни за добу випустили по Херсонській області понад 300 снарядів: четверо постраждали

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Херсон, Вівторок 07 березня 2023 08:20
Росіяни за добу випустили по Херсонській області понад 300 снарядів: четверо постраждали Фото: окупанти 6 березня 65 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Загалом за минулу добу росіяни 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог застосував важку артилерію та "Гради".

Херсон потрапив під обстріл тричі, 18 російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Через обстріли поранення отримали чотири мирних жителі Херсонської області.

Нагадаємо, під Херсоном українські захисники знищили три човни з ворожими диверсійно-розвідувальними групами.

Також зазначимо, що 5 березня окупанти вдарили по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб - жінка та двоє дітей.

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