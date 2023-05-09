Мешканці шести прифронтових областей залишаються без світла, - Міненерго

Підкреслимо, що енергетична інфраструктура не зазнала пошкоджень через масований обстріл крилатими ракетами, який загарбники здійснили на світанку 9 травня.

Зазначається, що ввечері 8 травня, під час огляду спеціалістами Оператора ГТС території підприємства, у неробочій зоні знайшли уламок вибухонебезпечного предмета. Обладнання не пошкоджене, загрози для стабільного функціонування системи немає.

При цьому росіяни продовжують терор прифронтових територій. Без електрики залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Проте енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 21,5 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій та Херсонській областях.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 25 ракет морського і повітряного базування "Калібр" та Х-101/Х-555, 23 з яких знищили сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.