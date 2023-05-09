RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жители шести прифронтовых областей остаются без света, - Минэнерго

Иллюстративное фото: жители шести прифронтовых областей остаются без света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Часть потребителей в шести областях остается без света из-за повреждений, вызванных обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Подчеркнем, что энергетическая инфраструктура не получила повреждений из-за массированного обстрела крылатыми ракетами, который захватчики осуществили на рассвете 9 мая.

Отмечается, что вечером 8 мая, при осмотре специалистами Оператора ГТС территории предприятия, в нерабочей зоне обнаружили обломок взрывоопасного предмета. Устройство не повреждено, угрозы для стабильного функционирования системы нет.

При этом россияне продолжают террор прифронтовых территорий. Без электричества остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Однако энергетики продолжают работу по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Херсонской областях.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 25 ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101/Х-555, 23 из которых уничтожили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вимкнення світлаЭлектроэнергияМинэнерго