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Ракетна атака росіян не завдала шкоди енергосистемі, - "Укренерго"

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 10:54
Ракетна атака росіян не завдала шкоди енергосистемі, - "Укренерго" Фото: Ракетний обстріл 9 травня не завдав шкоди енергосистемі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні атаки росіян ввечері 8 травня та в ніч на 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго" в Telegram.

Водночас через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, які постійно потерпають від ворога, зазначили в прес-службі.

Зокрема, у Чернігівській області внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням.

За даними прес-служби, виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції. Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування "Калібр" та Х-101/Х-555, з яких 23 знищені протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України.

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