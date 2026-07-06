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"Мерзенний хуліган": Трамп спровокував новий скандал із Мелоні

16:30 06.07.2026 Пн
2 хв
Президент США знайшов новий спосіб познущатися з лідерки Італії
aimg Юлія Капітонова
"Мерзенний хуліган": Трамп спровокував новий скандал із Мелоні Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп знову вирішив покепкувати з прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні у соцмережах. На її захист одразу став відомий політик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Corriere della Sera.

Американський лідер опублікував у соцмережах світлину із саміту G7. На знімку лідерка Італії Джорджа Мелоні дивиться на Трампа, а поверх фото розміщено напис "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний припис" - ред.).

&quot;Мерзенний хуліган&quot;: Трамп спровокував новий скандал із МелоніТрамп знову публічно кепкує з Мелоні (Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Обмежувальний припис - це судове рішення, яке застосовують для захисту людини від переслідування. Воно зобов'язує кривдника триматися від неї на певній відстані.

Таким чином Трамп саркастично натякнув на вираз обличчя Мелоні. Цей жарт виглядає невипадковим, враховуючи його попередні скандальні заяви про італійську прем'єрку.

До прикладу, раніше очільник Білого дому стверджував, що лідерка Італії благала його про спільне фото під час саміту G7. Однак Мелоні назвала ці твердження брехнею.

Як повідомляє Corriere della Sera, цього разу в уряді Італії вирішили не реагувати на допис Трампа.

Журналісти дізналися, що Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні обговорили подальшу стратегію й домовилися проігнорувати нові провокації президента США.

Попри це, на захист очільниці італійського уряду став лідер партії Azione Карло Календа.

"Трамп - мерзенний хуліган. Повна солідарність із прем'єр-міністром", - емоційно заявив політик.

Раніше РБК-Україна писало, що Мелоні дала Трампу іронічну пораду на тлі гучного конфлікту між ними.

Окрім того, лідерка Італії розлютилася на генсека НАТО після його заяв про внесок країни у війну на Близькому Сході.

Також в Римі прокоментували чутки про намір блокувати допомогу Україні на 2027 рік.

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