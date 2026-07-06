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"Мерзкий хулиган": Трамп спровоцировал новый скандал с Мелони

16:30 06.07.2026 Пн
2 мин
Президент США нашел новый способ поиздеваться над лидером Италии
aimg Юлия Капитонова
"Мерзкий хулиган": Трамп спровоцировал новый скандал с Мелони Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вновь решил высмеять премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях. На ее защиту сразу же встал известный политик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Американский лидер опубликовал в соцсетях фотографию с саммита G7. На снимке лидер Италии Джорджа Мелони смотрит на Трампа, а поверх фото размещена надпись "Restraining order needed" ("Нужно ограничительное предписание" - ред.).

&quot;Мерзкий хулиган&quot;: Трамп спровоцировал новый скандал с МелониТрамп снова публично насмехается над Мелони (Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Ограничительное предписание - это судебное решение, применяемое для защиты человека от преследования. Оно обязывает обидчика держаться от человека на определенном расстоянии.

Таким образом Трамп саркастически намекнул на выражение лица Мелони. Эта шутка выглядит неслучайной, учитывая его предыдущие скандальные заявления об итальянском премьере.

К примеру, ранее глава Белого дома утверждал, что лидер Италии умоляла его об общем фото во время саммита G7. Однако Мелони назвала эти утверждения ложью.

Как сообщает Corriere della Sera, на этот раз в правительстве Италии решили не реагировать на пост Трампа.

Журналисты узнали, что Мелони и министр иностранных дел Антонио Таяни обсудили дальнейшую стратегию и договорились проигнорировать новые провокации президента США.

Несмотря на это, в защиту главы итальянского правительства выступил лидер партии Azione Карло Календа.

"Трамп - мерзкий хулиган. Полная солидарность с премьер-министром", - эмоционально заявил политик.

Ранее РБК-Украина писало, что Мелони дала Трампу совет на фоне громкого конфликта между ними.

Кроме того, лидер Италии разозлилась на генсека НАТО после его заявлений о вкладе страны в войну на Ближнем Востоке.

Также в Риме прокомментировали слух о намерении блокировать помощь Украине на 2027 год.

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