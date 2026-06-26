Мелоні розгнівалась на Рютте через його "плутанину" про внесок Італії у війну в Ірані

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у четвер звинуватила генсека НАТО Марка Рютте у плутаній інтерпретації ситуації, коли він назвав її країну такою, що надає "масову" підтримку американо-ізраїльським атакам проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Відповідаючи на розчарування президента США Дональда Трампа щодо того, чи роблять європейські члени НАТО свій внесок, Рютте заявив Fox News у середу, що Рим відіграв ключову роль у війні з Іраном/

Як сказав тоді генсек Альянсу, Італія дозволила 500 американським військовим літакам використовувати власні авіабази, з чим Мелоні категорично не погодилась.

Це інтерв'ю викликало політичну бурю для Мелоні ще й тому, оскільки її опоненти звинуватили її у тому, що вона ввела громадськість в оману. Адже політик наполягала, що лишалась осторонь від американо-ізраїльської кампанії проти Ірану. Рим ніби-то дозволяв лише логістичні та технічні операції на американських базах в Італії.

У четвер Мелоні заперечила слова Рютте, заявивши, що він помилково натякав, що рейси з Італії використовувалися для прямих атак на Іран, прагнучи переконати Вашингтон, що НАТО відіграє значну роль.

"У своїй - назвемо її захопленій - розповіді генеральний секретар змішав докупи речі, які насправді досить сильно відрізняються одне від одного, плутаючи типи дозволених польотів", - сказала прем'єрка журналістам під час франко-італійського саміту на півдні Франції.

"Ми не брали участі в конфлікті з Іраном. До речі, якби ми брали участь в іранському конфлікті, не було б жодного пояснення цьому розчаруванню, про яке президент США дуже часто повторює", – додав Мелоні.

Конфлікт Трампа та Мелоні

Прем'єр-міністр Італії останніми днями конфліктувала з Трампом, а американський президент різко розкритикував її за відмову американським бомбардувальникам у доступі до італійських баз.

Вона повторила, що Італія дозволяє використовувати бази лише для логістичних та технічних операцій. Мелоні сказала, що не має жодного уявлення, чому Рютте дав таку "надто спрощену версію".

"Ймовірно, це була спроба найкращим чином підготувати наступний саміт НАТО, але, в будь-якому разі, я думаю, що потрібно бути обережним, говорячи про ці питання", - заявила глаа уряду.