В уряді Італії заперечили намір блокувати допомогу Україні на 2027 рік

Рим не збирається блокувати виділення фінансової та військової допомоги Україні на 2027 рік і залишається непохитним у своїй підтримці Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA .

Урядові джерела у Римі офіційно спростували публікацію німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Німецьке видання стверджувало, що Італія нібито виступає проти довгострокових фінансових зобов'язань союзників щодо постачання зброї Україні на 2026 та 2027 роки, через що погодження відповідного пункту фінальної декларації саміту НАТО в Анкарі опинилося під загрозою.

Як пояснили в італійському уряді, Рим ніколи не виступав проти виділення 70 мільярдів євро для України.

На початковому етапі обговорення італійська сторона лише оцінювала доцільність внесення конкретної фіксованої суми безпосередньо до тексту підсумкової декларації саміту.

Співрозмовники агентства наголосили, що це застереження було зняте ще кілька днів тому, тому жодних перешкод немає.

Питання оборонних витрат та майбутнього саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, стало центральною темою урядової зустрічі під головуванням прем'єр-міністра Джорджі Мелоні.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що Італія виконає свої зобов'язання, збільшивши оборонні витрати до 2,8% ВВП. Крім того, для посилення європейської безпеки найближчим часом у Туреччині розгорнуть італійську батарею протиракетної оборони SAMP-T.