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Мелоні порадила Трампу думати про власну популярність

21:30 20.06.2026 Сб
2 хв
Мелоні закликала припинити безглузді видовища, які шкодять Заходу
aimg Сергій Козачук
Мелоні порадила Трампу думати про власну популярність Фото: прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
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Глава уряду Італії Джорджа Мелоні закликала американського президента Дональда Трампа припинити безпідставні нападки та порадила йому зосередитися на власній популярності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністерка Італії на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Суперечка про популярність та інтереси Італії

Мелоні наголосила, що публічні випади з боку Трампа є безглуздими. Вона додала, що більше не планує повертатися до обговорення цієї теми, оскільки подібні видовища шкодять єдності західного світу.

За словами Мелоні, рівень її підтримки серед виборців жодним чином не пов'язаний із дружбою чи стосунками з американським політиком.

Свою популярність в Італії вона пояснила виключно здатністю послідовно та ефективно захищати національні інтереси власної держави.

"У будь-якому разі, моя популярність тебе не хвилює. Раджу тобі зосередитися на своїй", - підкреслила Мелоні.

Читайте також: "Благала про фото". Між Трампом та Мелоні стався гучний конфлікт після саміту G7

Статус військових баз США

Окремо керівниця уряду звернула увагу на функціонування американських військових об'єктів на території країни. Вона підкреслила, що використання цих баз чітко регулюється чинними двосторонніми угодами.

Італія суворо дотримується підписаних документів, і ці домовленості не можуть бути порушені, поки діє поточний склад уряду.

Мелоні резюмувала, що в цьому питанні країна залишається повністю суверенною державою.

"Благала про фото"

Нагадаємо, нещодавно між Дональдом Трампом та Джорджею Мелоні спалахнув публічний скандал після саміту G7 у Франції. Американський лідер заявив в інтерв'ю, що керівниця італійського уряду нібито благала його зробити спільне фото, оскільки дуже цього хотіла.

Мелоні різко спростувала ці слова, назвавши їх повністю вигаданими, та висловила обурення такою поведінкою президента США щодо своїх союзників.

Це вже не перший випадок серйозних розбіжностей між політиками, яких раніше вважали однодумцями. До цього президент США звинувачував італійську прем'єрку у "відсутності мужності" через відмову Риму долучитися до розблокування Ормузької протоки.

Тоді Мелоні відповіла Трампу на критику та наголосила, що справжні союзники повинні мати сміливість висловлюватись і відкрито говорити правду, навіть якщо вони не згодні один з одним.

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Італія Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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