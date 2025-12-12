У Мерца підтвердили візит Зеленського на зустріч з європейськими лідерами

Співпраця України та Німеччини

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвяченої деталям гарантій безпеки для України.

Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.

Про те, що Зеленський 15 грудня прибуде до Німеччини, сьогодні писало одне з німецьких видань. Повідомлялось, що український лідер відвідає Берлін для проведення зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцем. У ній візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, також Польщі та Італії.

Наразі залишається невідомим, чи будуть присутніми на цій зустрічі представники уряду США.

Переговори щодо мирного плану

Раніше видання Axios повідомило, що 13 грудня Україна, США та ЄС проведуть у Парижі переговори через спірні пункти американського плану.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт згодом заявила, що президент США Дональд Трамп уже втомився "від зустрічей заради зустрічей", тому США відправлять свого представника на переговори лише в тому разі, якщо з'явиться можливість підписання мирної угоди.