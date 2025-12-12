У Мерца подтвердили визит Зеленского на встречу с европейскими лидерами

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник, 15 декабря, примет президента Украины Владимира Зеленского в ФРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.
В понедельник, 15 декабря, президент Украины посетит Германию для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.
Как отмечается в анонсе федерального правительства Германии, Мерц и Зеленский обсудят экономические вопросы и состояние мирных переговоров в Украине.
"Вечером к обсуждениям присоединятся европейские главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", - отмечают в немецком правительстве.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины.
Он уточнил, что с украинской стороны такую группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Также участие принимают представители Сил обороны и разведок.
О том, что Зеленский 15 декабря прибудет в Германию, сегодня писало одно из немецких изданий. Сообщалось, что украинский лидер посетит Берлин для проведения встречи с канцлером Фридрихом Мерцем. В ней примут участие представители Великобритании и Франции, возможно, также Польши и Италии.
Пока остается неизвестным, будут ли присутствовать на этой встрече представители правительства США.
Ранее издание Axios сообщило, что 13 декабря Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов американского плана.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт впоследствии заявила, что президент США Дональд Трамп уже устал "от встреч ради встреч", поэтому США отправят своего представителя на переговоры только в том случае, если появится возможность подписания мирного соглашения.