Мерц звинуватив Росію в підтримці АдН і назвав її мету: послабити допомогу Україні

Офіційний Берлін відкрито пов'язує ультраправу "Альтернативу для Німеччини" з Кремлем. За версією німецької влади, Москва прагне розколоти країну і послабити її підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg. Такі звинувачення висунув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Мюнстері 1 жовтня.
Канцлер виступав на церемонії вручення Міжнародної Вестфальської премії миру, яку цього року отримало НАТО. У своїй промові він назвав Росію дестабілізуючою силою для Німеччини та загрозою для демократії.
"Ми не дозволимо себе розколоти - ні гібридними атаками, ні ненавистю, яку розпалюють у соцмережах керовані Москвою боти, ні гаслами АдН та їхніх російських покровителів", - заявив Мерц.
За його словами, Кремль хоче, щоб Німеччина менше допомагала Україні та припинила інвестувати у стримування.
"Російський уряд хоче вивести нас з рівноваги. Він шукає будь-яку можливість розколоти наше суспільство і послабити нашу країну", - наголосив канцлер.
Конкретних доказів підтримки АдН з боку Москви Мерц не навів.
"Альтернатива для Німеччини" виступає за припинення військової допомоги Україні та відновлення імпорту російського газу. Деякі її політики контактували з проросійськими мережами. Втім, доказів того, що Росія фінансує партію чи впливає на її рішення, немає.
Першу перемогу на земельних виборах цього року АдН здобула 6 вересня в Саксонії-Ангальт. Мерц тоді назвав результат серйозним потрясінням і попередив про наслідки для України, зауваживши, що перемога ультраправих потішить Путіна.
20 вересня партія лідирувала на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії, а ХДС Мерца поступився їй майже вдвічі. Новий успіх ультраправих поставив під загрозу посаду канцлера, проте сам Мерц іти у відставку відмовився.
Уряд Німеччини побоюється, що проросійська партія може передати Москві чутливу інформацію. Тому Берлін планує обмежити доступ АдН до секретного плану відсічі можливій агресії РФ, який налічує близько тисячі сторінок.