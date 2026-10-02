Мерц звинуватив Росію в підтримці АдН і назвав її мету: послабити допомогу Україні

Канцлер виступав на церемонії вручення Міжнародної Вестфальської премії миру, яку цього року отримало НАТО. У своїй промові він назвав Росію дестабілізуючою силою для Німеччини та загрозою для демократії.

"Ми не дозволимо себе розколоти - ні гібридними атаками, ні ненавистю, яку розпалюють у соцмережах керовані Москвою боти, ні гаслами АдН та їхніх російських покровителів", - заявив Мерц.

За його словами, Кремль хоче, щоб Німеччина менше допомагала Україні та припинила інвестувати у стримування.

"Російський уряд хоче вивести нас з рівноваги. Він шукає будь-яку можливість розколоти наше суспільство і послабити нашу країну", - наголосив канцлер.

Конкретних доказів підтримки АдН з боку Москви Мерц не навів.

"Альтернатива для Німеччини" виступає за припинення військової допомоги Україні та відновлення імпорту російського газу. Деякі її політики контактували з проросійськими мережами. Втім, доказів того, що Росія фінансує партію чи впливає на її рішення, немає.