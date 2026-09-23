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Берлін обмежить доступ АдН до секретного плану на 1000 сторінок щодо відсічі РФ

00:13 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Берлін обмежить доступ АдН до секретного плану на 1000 сторінок щодо відсічі РФ Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Федеральний уряд Німеччини під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца готується обмежити доступ партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до секретного "Оплану", створеного військовими на випадок вторгення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Секретний "Оплан"

У матеріалі NYT йдеться, що військові Німеччини ще у 2024 році розробили секретний план на 1000 сторінок щодо відсічу Росії при її можливому вторгненні.

Партія АдН, яка перемогла на виборах у невеликій східній землі Саксонія-Ангальт, може не отримати доступ до цього документа через свою проросійську позицію. Тобто уряд Мерца побоюється, що АдН розкриє секретний план Москві.

Обурення АдН

При цьому переможці на виборах у Саксонії-Ангальт незадоволені намірами Берліна приховати від них дану інформацію.

"Було б абсолютно недемократично і неможливо виправдати перед виборцями приховування розвідувальної інформації від партії на основі необґрунтованих та недоведених звинувачень", - заявив речник партії "Альтернатива для Німеччини" Йорк Геррманн.

АдН планують обмежети і інші доступи

NYT повідомляє, що проросійській АдН планують заборонити і інші доступи до певної інформації. А саме йдеться, зокрема, про блокування можливості отримувати розвідувальні дані щодо хитрощів РФ у Європі.

Водночас дозволється переглядати інші розвідувальні дані, необхідні для запобігання терористичним атакам.

Також є наміри заборонити АдН перегляд розвідувальних файлів, пов'язаних з партією, та обмежити доступ до розслідувань діяльності ультраправих екстремістів партією у Саксонії-Ангальт, яка перебуває під федеральним наглядом.

Демократія під загрозою

У матеріалі газети йдеться, що зазначені плани загострюють суперечку серед німців щодо того, як найкраще захистити свою повоєнну демократичну систему, яка мала на меті після поразки нацизму ускладнити повторне захоплення влади екстремістськими групами.

Посадовці національного уряду Мерца, коаліції, очолюваної його консервативною Християнсько-демократичною партією, хочуть обмежити доступ партії "Альтернатива для Німеччини" до конфіденційної інформації, оскільки вважають її екстремістською групою.

Це також спроба заспокоїти союзників Німеччини, які висловили Берліну глибоку стурбованість щодо зближення "Альтернативи для Німеччини" з Москвою, додали в NYT.

Вибори в Німеччині

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо про перемогу ультраправої АдН у Саксонії-Анхальт.

За словами Мерца, такий розвиток подій є серйозним потрясінням для Німеччини. Окрім цього, канцлер попередив, що це може вплинути на підтримку України і політику Заходу.

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