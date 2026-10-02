Мерц обвинил Россию в поддержке АдН и назвал ее цель: ослабить помощь Украине

Канцлер выступал на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира, которую в этом году получило НАТО. В своем выступлении он назвал Россию дестабилизирующей силой для Германии и угрозой для демократии.

"Мы не позволим себя расколоть - ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в соцсетях управляемые Москвой боты, ни лозунгами АдН и их российских покровителей", - заявил Мерц.

По его словам, Кремль хочет, чтобы Германия меньше помогала Украине и перестала инвестировать в сдерживание.

"Российское правительство хочет вывести нас из равновесия. Оно ищет любую возможность расколоть наше общество и ослабить нашу страну", - подчеркнул канцлер.

Конкретных доказательств поддержки АДН со стороны Москвы Мерц не привел.

"Альтернатива для Германии" выступает за прекращение военной помощи Украиной и возобновление импорта российского газа. Некоторые ее политики контактировали с пророссийскими сетями. Впрочем, доказательств того, что Россия финансирует партию или влияет на ее решение, нет.