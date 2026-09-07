Перемога АдН сколихнула Німеччину: Мерц попередив про наслідки для України та Заходу

Перемога ультраправої АдН у Саксонії-Анхальт стала серйозним потрясінням для Німеччини та може вплинути на підтримку України і політику Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час пресконференції.

Мерц відреагував на перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у землі Саксонія-Анхальт. За його словами, результати виборів матимуть наслідки не лише для цього регіону, а й для всієї Німеччини та міжнародної ситуації.

"Ми всі глибоко вражені. Ми не очікували такого повороту подій. З учорашнього дня щось змінилося не лише в Саксонії-Анхальт, а й у всій Німеччині. І цей результат виборів матиме наслідки. Він також вплине на міжнародну ситуацію", - сказав Мерц.

Мерц заговорив про Росію та підтримку України

Канцлер зазначив, що результат виборів у Саксонії-Анхальт може радувати Росію. Він також заявив, що Кремль намагається впливати на результати виборів у Німеччині.

Мерц наголосив, що не збирається відмовлятися від своєї позиції щодо необхідності протистояти російському впливу та підтримувати Україну.

"Я ні на міліметр не відступлю від свого принципового переконання, що ми маємо захищати нашу свободу від Росії, особливо зараз. І якщо ми перестанемо підтримувати Україну, завтра ситуація не покращиться. Вона стане ще гіршою", - підкреслив канцлер.

За його словами, мета російського керівництва полягає у дестабілізації системи цінностей Заходу. Мерц наголосив, що ці цінності не можуть бути предметом обговорення.

Мерц назвав поразку ХДС найсерйознішою за десятиліття

Канцлер також прокоментував результат своєї партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Він заявив, що АдН "ставить під сумнів демократичні інститути та правила Німеччини", тому ігнорувати такий результат виборів не можна.

"Це впливає на нас - і на мене особисто теж. І я мушу визнати: це найсерйозніша поразка на виборах, якої ХДС зазнала за останні роки, навіть за останні десятиліття. Все це, звісно ж, матиме наслідки", - додав Мерц.

Водночас він заявив, що ХДС та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) не повинні допустити подальшого посилення правого популізму.

На думку Мерца, правлячій коаліції необхідно краще пояснювати громадянам суть реформ, які вона проводить, і переконливіше доносити причини ухвалення відповідних рішень.