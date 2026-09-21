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Ультраправі знову перемогли на виборах у Німеччині, це загрожує посаді Мерца - DW

05:52 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Ультраправі знову перемогли на виборах у Німеччині, це загрожує посаді Мерца - DW Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" перемогла на виборах до парламенту федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, набравши близько 38% голосів. Результати виборів у двох землях можуть вплинути на політичне майбутнє канцлера Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Ультраправа партія вийшла на перше місце з приблизно 33-38% голосів - різні джерела дають дещо відмінні цифри через неофіційний етап підрахунку. Соціал-демократи посіли друге місце, набравши близько 35%.

Ліва партія та "Зелені" також подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, а от консервативна партія Мерца та лівопопулістський союз Сари Вагенкнехт балансують на межі проходження.

У столиці лідирує Ліва партія - близько чверті голосів. Друге місце - у консерваторів Мерца, ультраправі опинились лише на третій позиції з приблизно 16%. Союз Вагенкнехт, за прогнозом, до парламенту не потрапляє.

Двома тижнями раніше та сама ультраправа партія здобула переконливу перемогу й на виборах у Саксонії-Ангальт, набравши майже 44% - консерватори тоді втратили майже половину підтримки порівняно з попередніми виборами.

Ці вибори завершують серію голосувань на сході країни, що безпосередньо стосуються політичного майбутнього канцлера.

У медіа вже обговорюють можливу заміну Мерца на іншого політика без дострокових виборів - увечері в день голосування він скликав керівництво партії, щоб прямо запитати: чи підтримують вони його на посаді, чи ні. Серед можливих наступників найчастіше називають главу найбільшої за населенням федеральної землі.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо про перемогу ультраправої АдН у Саксонії-Анхальт - за словами Мерца, такий розвиток подій є серйозним потрясінням для Німеччини.

Ба більше, канцлер попереджав, що це може вплинути на підтримку України і політику Заходу, зауваживши, що неочікувана перемога АдН потішить команду російського диктатора Володимира Путіна.

А ексконсул України в Мюнхені, канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко зазначав, що перемога АдН на місцевих виборах може з часом вплинути на допомогу Україні та українцям у Німеччині.

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