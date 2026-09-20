Ультраправа АдН лідирує на виборах у двох землях Німеччини, - екзитполи

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Результати екзитполів після завершення голосування у двох федеральних землях Німеччини вказують на лідерство ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах до земельного парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Згідно з першими прогнозами, у Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) набирає 37% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує 35,5%. За ними розташувалися "Ліві" з 7,5%, а "Зелені" та ХДС мають по 5,5%. Таким чином, за попередніми даними, ХДС може опинитися на межі проходження до земельного парламенту. Водночас остаточні результати будуть відомі після підрахунку голосів. У Берліні, за першими прогнозами, лідирують "Ліві" - за них готові проголосувати 24,5% виборців. ХДС посідає друге місце з 20%, тоді як АдН набирає 16%, "Зелені" - 15%, а СДПН - 12%. На результати екзитполів уже публічно відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він емоційно назвав їй "катастрофою" для своєї політичної сили ХДС. Попри це, німецький канцлер заявив, що налаштований продовжувати реформи, поки залишається на посаді.