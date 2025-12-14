Мерц зустрінеться із Зеленським тет-а-тет: обміняються думками про мирні переговори

Зустріч у Берліні щодо мирного плану Трампа

Нагадаємо, що Україна, США і Європа вже майже протягом місяця працюють над новим мирним планом, який розробив Вашингтон у координації з Москвою.

Доопрацювання почалися через те, що початкова версія документа була вигідна Росії і практично включала всі основні "хотілки" Москви.

Наразі мирний план уже змінився і скоротився з 28 пунктів до 20. Зараз сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.

У суботу видання WSJ анонсувало, що президент США Дональд Трамп відправить до Берліна свого спецпредставника Стіва Віткоффа для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

За словами джерел, Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця року.

Сьогодні зустріч у Берліні між делегаціями США та України відбулася і тривала понад 3 години. Деталі переговорів не розголошуються. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що сторони домовилися продовжити переговори завтра.