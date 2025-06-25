Мерц на завтра анонсував 18-й пакет санкцій проти Росії та закликав США приєднатися

Європейський союз вже завтра, 26 червня, введе новий, вже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву канцлера Німеччини Фридриха Мерца на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі.
Мерц заявив, що для припинення війни в Україні потрібно значно посилити економічний тиск на Росію. Він закликав США доєднатися до Європи в цій справі.
"Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо активнішої участі США в санкціях", - підкреслив канцлер.
Мерц також сказав, що найближчими днями Сенат США проголосує за "законопроєкт Грема", який передбачає санкції проти покупців російських енергоресурсів.
За словами канцлера, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту в Гаазі він просив його особисто схвалити нові обмеження проти Кремля. Економічний тиск, на думку Мерца, залишається єдиним варіантом змусити Росію на мир, оскільки військовим шляхом цієї мети не досягти.
"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив канцлер.
Країни ЄС передбачали, що новий пакет санкцій буде затверджено "на цьому тижні", про що 24 червня сказали європейські дипломати. Єдиною проблемою була позиція урядів друзів російського диктатора Володимира Путіна - Віктора Орбана в Угорщині та Роберта Фіцо у Словаччині.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 червня поспішив заявили, що його країна і Словаччина нібито заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Але 24 червня його словацький колега Юрай Бланар заявив, що Словаччина підтримає нові санкції. Він назвав умову - якщо будуть "гарантії", що такі обмеження не зашкодять словацькій економіці.
Тим часом незрозумілою залишається позиція США. Ще на початку квітня сенатор Ліндсі Грем представив законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти Росії за відмову від довготривалого миру з Україною. Законопроєкт вперше передбачав жорсткі обмеження не стільки проти Росії, скільки проти покупців її головного товару - енергоресурсів.
Проте Білий дім постійно тягнув з просуванням та ухваленням цього документу. А на початку червня, як писали ЗМІ, взагалі виявилось, що адміністрацію Трампа не влаштовує законопроєкт Грема. Сенатора попросили значно "пом'якшити документ".
До того ж президент США Дональд Трамп не стане прислуховуватися до вимог посилити санкції проти Росії, заявив державний секретар Марко Рубіо. Він пояснив позицію Трампа тим, що Вашингтон, мовляв, бажає мати можливість для "переговорів про мирну угоду".
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